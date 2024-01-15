Вместо крещенских морозов в Татарстан придет аномальное тепло

«Мы окажемся под влиянием обширного западного циклона, на нашу территорию придет теплый атлантический воздух. В ближайшие время окажемся в передней части этого циклона, придут южные потоки. В норме в этот период в Казани среднесуточная температура воздуха должна составлять −10 градусов. Однако в ближайшие сутки температура будет на 6 градусов выше климатической нормы», — пояснил собеседник агентства.