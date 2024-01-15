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Под Волгоградом героя СВО Николая Шарко посмертно наградили медалью Жукова

В Волгоградской области родным героя СВО передали медаль Жукова.

Героически погибшего в спецоперации на Украине защитника Николая Шарко из Волгоградской области посмертно наградили медалью Жукова. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе администрации Камышинского района. Участник СВО родился и вырос в Усть-Грязнухинском поселении. Высокую награду передали его семье.

— Эта государственная награда вручается военнослужащим, которые проявили отвагу, самоотверженность и мужество в боевых действиях, выполняя свой долг в защите Отечества, — уточнил глава сельского поселения Денис Виндер.

Земляки гордятся военнослужащим, который с честью выполнял свой долг.