Под Волгоградом героя СВО Николая Шарко посмертно наградили медалью Жукова

Героически погибшего в спецоперации на Украине защитника Николая Шарко из Волгоградской области посмертно наградили медалью Жукова. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе администрации Камышинского района. Участник СВО родился и вырос в Усть-Грязнухинском поселении. Высокую награду передали его семье.
— Эта государственная награда вручается военнослужащим, которые проявили отвагу, самоотверженность и мужество в боевых действиях, выполняя свой долг в защите Отечества, — уточнил глава сельского поселения Денис Виндер.
Земляки гордятся военнослужащим, который с честью выполнял свой долг.