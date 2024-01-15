По данным Западно-Сибирского УГМС, 16 января в Новосибирской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. Днем температура воздуха будет находиться в районе −20, ночью опустится до −29, местами до −35.
Ранее режим НМУ в Новосибирске вводили в начале октября 2023 года. Как сообщали синоптики, была установлена I степень опасности рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Режим «черного неба» введен в Новосибирске на два дня
В Новосибирске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) для рассеивания вредных примесей первой степени опасности, сообщает мэрия. Режиме «черного неба» будет действовать в городе с 10.00 16 января до 18.00 18 января.
По данным Западно-Сибирского УГМС, 16 января в Новосибирской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. Днем температура воздуха будет находиться в районе −20, ночью опустится до −29, местами до −35.