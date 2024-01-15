Автолюбители открыли движение по закрытой улице Крынина в Воронеже

В пресс-службе администрации Воронежа пояснили, что на новой автодороге еще остались локальные работы.
— Работы на улице Крынина еще не закончены. Подрядчик ищет погодные «окна», когда можно будет завершить работы. Проезд по трассе закрывали водоналивными барьерами, но горожане самовольно их переместили и открыли движение.
Подрядчику предстоит вновь восстановить перекрытие.
В телеграм-канале «Город и транспорт» уточнили, что на улице Крынина еще не готов пешеходный переход около школы № 106, недоделан постоянный надземник и пока не получается создать временный подземник через забор. Для нанесения термопластика нужна плюсовая температура хотя бы на сутки. Все остальное в принципе готово.