СК проверит информацию о плачевном состоянии 100-летней школы в Воронеже

В Воронеже Следственный комитет проводит проверку по сообщению о возможном нарушении прав учеников школы в микрорайоне Малышево. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК в понедельник, 15 января. По словам родителей, основному зданию школы уже больше 100 лет, и его отапливают углем. Сама постройка, как отмечают местные жители, находится в плачевном состоянии.
— Если уголь не очень хорошего качества или сбоит оборудование, в классах холодно. Прошлой зимой, например, было 14 градусов. Кровля течет по всей площади. Стоит зарядить дождям — и коридор, и кабинеты заставлены тазиками. Следы многочисленных протечек — на потолке, который лишился части панелей. А под ними грибок и плесень. Спортивный зал находится в пристройке, имеет отдельный вход, что совершенно не радует мам и пап. Набегавшись и напрыгавшись, дети распаренными бегут через улицу в классы. Такое «закаливание» вряд ли полезно для здоровья, — пишут воронежцы в социальных сетях.
СК установит все обстоятельства, изложенные в сообщении, и даст объективную правовую оценку сложившейся ситуации. — По результатам будет принято процессуальное решение, — указали в ведомстве.
РИА «Воронеж» ранее рассказывало, что на 2024 и 2025 годы в областном центре запланировали масштабный ремонт в шести школах.