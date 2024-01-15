СК проверит информацию о плачевном состоянии 100-летней школы в Воронеже

— Если уголь не очень хорошего качества или сбоит оборудование, в классах холодно. Прошлой зимой, например, было 14 градусов. Кровля течет по всей площади. Стоит зарядить дождям — и коридор, и кабинеты заставлены тазиками. Следы многочисленных протечек — на потолке, который лишился части панелей. А под ними грибок и плесень. Спортивный зал находится в пристройке, имеет отдельный вход, что совершенно не радует мам и пап. Набегавшись и напрыгавшись, дети распаренными бегут через улицу в классы. Такое «закаливание» вряд ли полезно для здоровья, — пишут воронежцы в социальных сетях.