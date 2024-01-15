Фестиваль «Атмофест» в Екатеринбурге меняет локацию

Как рассказал сегодня мэр в своем Telegram-канале, для «Атмофеста» решено найти новую круглогодичную локацию — это пока что неухоженный левый берег городского пруда выше Макаровского моста.
«Рассчитываем, что с каждым годом территория проведения фестиваля будет расширяться. Участок набережной, где будет проходить “Атмофест”, станет новой, яркой точкой притяжения, органично впишется и дополнит водно-зеленый каркас Екатеринбурга», — выразил уверенность Орлов.
Он добавил, что лично возглавит рабочую группу по подготовке к проведению фестиваля. Напомним, что в прошлые годы «Атмофест» проходил на Площади 1905 года.