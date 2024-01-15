В Пулково работает прокуратура. Пассажиры получили питание, жилье и надежду на отдых

«Разрешили перебронировать рейс на другой самолет этой компании (FlyDubai), я и несколько пассажиров решили перебронировать рейс на 17.01 на 0:30 этот же рейс, но с участием другого воздушного судна. Решаем вопросы сейчас с туроператорами по продлению или возврату средств за 3 дня», — рассказала Алена.