В Пулково работает прокуратура. Пассажиры получили питание, жилье и надежду на отдых

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала работу мобильной приемной в аэропорту Пулково и принимает обращения пассажиров злополучного рейса в Дубай. Об этом пресс-служба СЗТУ сообщает 15 января. Авиакомпания обещает отправить петербуржцев на отдых во вторник в 7 утра.
Как рассказала читательница «Фонтанки» Алена, пассажирам рейса предоставили отель и выдали ваучеры на питание в кафе. Вылет в 7 утра планируется совершить на том самом самолете, который в данный момент пытаются починить. Получится ли устранить поломку — неизвестно.
«Разрешили перебронировать рейс на другой самолет этой компании (FlyDubai), я и несколько пассажиров решили перебронировать рейс на 17.01 на 0:30 этот же рейс, но с участием другого воздушного судна. Решаем вопросы сейчас с туроператорами по продлению или возврату средств за 3 дня», — рассказала Алена.
Самолет не может улететь из Пулково вторые сутки. Пассажиры рассказали, что причиной задержки стала неисправность воздушного судна, в компании-авиаперевозчике заявили, что он был задержан «по операционным причинам».