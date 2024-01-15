В Москве простились с актёром Юрием Соломиным

«Судьба нас свела давно. Юрий Мефодьевич родился в семье музыкальных педагогов. И когда он увидел фильм о Малом театре и его мастерах, навсегда пожелал прийти в это святилище нашей культуры. Его быстро приняли, он проявил себя как талантливый актёр. Ему под силу были любые роли», — отметил Зюганов.