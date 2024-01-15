В Москве простились с актёром Юрием Соломиным

Проводить актёра в последний путь пришли многие известные люди, в том числе артисты Станислав Любшин, Сергей Гармаш, Дмитрий Певцов, Валерий Афанасьев, Василий Бочкарёв, кинорежиссер Дмитрий Барщевский, режиссер Андрей Житинкин, ректор Щепкинского театрального училища Борис Любимов, глава СКР Александр Быстрыкин, помощник президента Владимир Мединский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«Судьба нас свела давно. Юрий Мефодьевич родился в семье музыкальных педагогов. И когда он увидел фильм о Малом театре и его мастерах, навсегда пожелал прийти в это святилище нашей культуры. Его быстро приняли, он проявил себя как талантливый актёр. Ему под силу были любые роли», — отметил Зюганов.
Бастрыкин же добавил, что режиссёр был хранителем традиций русского классического театра.
«Я бы хотел сказать огромное спасибо Юрию Мефодьевичу за то, что наше сотрудничество, скреплённое формальным договором, вовсе не было формальным. Оно было очень человеческим, очень честным и открытым», — подчеркнул он.
Мединский указал, что Соломин был одним из тех людей, чей талант проявился во всём. Экс-министр культуры назвал актёра своеобразной скалой, о которую разбивались новомодные театральные течения.
«Всё это благодаря поразительному характеру. Я таких людей, как Юрий Мефодьевич, видел очень мало. Фантастические знания глубокие, интеллигентность, благородство», — сказал Мединский.
Народный артист Андрей Житинкин отметил, что Соломин спас театр, когда разваливался Советский Союз.
«Он спас театр, когда разваливался Советский Союз. Когда началась вакханалия и вседозволенность, он всегда, как стойкий солдат, на страже театра», — подчеркнул Житинкин.
Напомним, в ноябре 2023 года народный артист СССР Юрий Соломин перенёс инсульт, у актёра парализовало левую сторону тела. 9 января его выписали из больницы. Директор Малого театра Тамара Михайлова тогда рассказывала, что Юрий Мефодьевич чувствует себя хорошо. Но 11 января пришла трагическая весть: артист скончался на 89-м году жизни. Соломин известен по фильмам «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Дерсу Узала», «Школьный вальс», «Обыкновенное чудо», «ТАСС уполномочен заявить» и другим.