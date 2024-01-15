Веселье на предстоящую пару суток: синоптики объяснили, почему в Калининграде испортилась погода

«Виновник погодного “веселья” на предстоящие двое суток — циклон “Эфталия”, расположившийся в данный над акваторией Балтийского моря. Минимальное давление в центре составляет около 977 гПа, а на спутниковых снимках (картинка 1,3) центр циклона “обёрнут” мощной кучево-дождевой облачностью, которая принесёт нам интенсивные заряды смешанных осадков (крупа/снег/мокрый снег) после полудня. Температура в Калининграде на 9:00 составляла +0,5°С», — говорится в сообщении.