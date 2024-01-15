Дмитрия Анисимова стали чаще упоминать в СМИ среди первых лиц Сибири

По данным «Медиалогии», мэр Кемерова Дмитрий Анисимов поднялся на 5 пунктов в медиарейтинге первых лиц столиц Сибири. Эксперты посчитали все упоминания о них за 2023 год. Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей более 88 тыс. различных источников.
Медиаиндекс главы столицы Кузбасса составил почти 28 тысяч, что подняло его на шестую строчку среди 18 глав. Первое место занял мэр Омска Сергей Шелест, второе место — мэр Иркутска Руслан Болотов, третье — мэр Красноярска Владислав Логинов, четвёртое — мэр Барнаула Вячеслав Франк и пятое — мэр Абакана Алексей Лемин.
Также одним из самых заметных перемещений в рейтинге стала позиция председателя совета депутатов Красноярска Наталии Фирюлиной (+4). В рейтинг не были включены председатель городской думы Томска Чингис Акатаев и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.