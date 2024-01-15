Дмитрия Анисимова стали чаще упоминать в СМИ среди первых лиц Сибири

По данным «Медиалогии», мэр Кемерова Дмитрий Анисимов поднялся на 5 пунктов в медиарейтинге первых лиц столиц Сибири. Эксперты посчитали все упоминания о них за 2023 год. Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей более 88 тыс. различных источников.