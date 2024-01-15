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Омскую область накроют крещенские морозы

В Обь-Иртышском УГМС в понедельник, 15 января 2024 года, рассказали, что на Омскую область надвигаются крещенские морозы*. Напомним, 19 января православные отмечают праздник Крещение Господне.
Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 37% 763 мм рт. ст. +3°

«До конца рабочей недели погода будет формироваться в поле высокого атмосферного давления. По мере передвижения антициклона Омская область будет находиться на северной, а затем и на западной его периферии. Ожидается морозная, без существенных осадков, погода, местами отложение изморози», — сообщили синоптики.

В начале периода ожидается в ночные часы −22…-27°, при прояснении до −32°, к концу периода −14…-21°, днем от −16…-21° до −11…-16°, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

*Прогноз пооды актуален на момент публикации, возможны изменения.