Омскую область накроют крещенские морозы

«До конца рабочей недели погода будет формироваться в поле высокого атмосферного давления. По мере передвижения антициклона Омская область будет находиться на северной, а затем и на западной его периферии. Ожидается морозная, без существенных осадков, погода, местами отложение изморози», — сообщили синоптики.