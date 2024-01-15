Омскую область накроют крещенские морозы

«До конца рабочей недели погода будет формироваться в поле высокого атмосферного давления. По мере передвижения антициклона Омская область будет находиться на северной, а затем и на западной его периферии. Ожидается морозная, без существенных осадков, погода, местами отложение изморози», — сообщили синоптики.
В начале периода ожидается в ночные часы −22…-27°, при прояснении до −32°, к концу периода −14…-21°, днем от −16…-21° до −11…-16°, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
*Прогноз пооды актуален на момент публикации, возможны изменения.