Новый путепровод через пути МЦД-1 свяжет Северный и Северо-Восточный округа Москвы

«Мы активно строим связку между двумя административными округами, Северным и Северо-Восточным, соединяем Ленинградку, скоростной диаметр, Коровинское, Дмитровское и Алтуфьевское шоссе. Связка очень важная, она разгрузит Третье транспортное кольцо, МКАД и, конечно, соединит близлежащие районы. Уберет перепробег машин от 30 до 40 минут», — сказал Собянин в ходе осмотра строительства. «Помимо реконструкции улично-дорожной сети главным звеном является путепровод через МЦД-1. Путепровод сложный, проходит через несколько путей, но стройка близится к завершению. Надеюсь, что в августе она будет завершена», — пояснил мэр.
Генеральный директор АО «Московская инженерно-строительная компания» Фарит Хайдаров в свою очередь сообщил, что работы идут по графику, в круглосуточном режиме. «Сегодня процентов на 80 работы по выносу коммуникаций закончены. Остальное все идет по графику», — сказал Хайдаров.
Об объекте.
Строительство двухполосного путепровода длиной 650 м было начато в августе 2020 года. Новое искусственное сооружение свяжет улицы 800-летия Москвы в районе Восточное Дегунино Северного административного округа и Инженерная в районе Алтуфьевский Северо-Восточного административного округа. В результате будет организовано прямое движение транспорта от Ленинградского шоссе до Широкой улицы с выходом на МСД, Коровинское, Дмитровское и Алтуфьевское шоссе.
Кроме того, будет улучшена транспортная доступность станции Бескудниково МЦД-1, а также снижена нагрузка на прилегающие магистрали. Быстрее станет выезд на МКАД, Череповецкую улицу и Северо-Западную хорду. Помимо возведения путепровода, в рамках проекта будет выполнена реконструкция Инженерной улицы от Бибиревской улицы до Путевого проезда, а также строительство новых участков прилегающих улиц.
Для организации движения наземного городского транспорта в Путевом и Керамическом проездах вблизи станции Бескудниково МЦД-1 обустроят отстойно-разворотные площадки. На пересечении улицы 800-летия Москвы с Дубнинской улицей появится круговая развязка. Для удобства пешеходов возведут три перехода, включая два подземных. В рамках благоустройства прилегающей территории обустроят 12,9 га газонов, высадят 4 440 деревьев и кустарников.
Завершить строительство путепровода через пути МЦД-1 вблизи станции «Бескудниково» планируется летом 2024 года. За последние годы правительство Москвы провело реконструкцию либо построило заново 22 автомобильных путепровода через пути железной дороги, в планах на ближайшие четыре года — еще 16 путепроводов. На 2024 год запланировано строительство 94 км дорог, 30 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов.