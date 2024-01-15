Новый путепровод через пути МЦД-1 свяжет Северный и Северо-Восточный округа Москвы

«Мы активно строим связку между двумя административными округами, Северным и Северо-Восточным, соединяем Ленинградку, скоростной диаметр, Коровинское, Дмитровское и Алтуфьевское шоссе. Связка очень важная, она разгрузит Третье транспортное кольцо, МКАД и, конечно, соединит близлежащие районы. Уберет перепробег машин от 30 до 40 минут», — сказал Собянин в ходе осмотра строительства. «Помимо реконструкции улично-дорожной сети главным звеном является путепровод через МЦД-1. Путепровод сложный, проходит через несколько путей, но стройка близится к завершению. Надеюсь, что в августе она будет завершена», — пояснил мэр.