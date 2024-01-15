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В Новосибирске планируют использовать голограмму для оборонных предприятий

Речь идет о бесконтактном высокоточном методе определения деформации.

В НГТУ создали бесконтактный высокоточный метод определения деформации. Голографические методы исследования выводят на новый уровень. Благодаря новому методу, можно установить степень возможной деформации промышленных изделий. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Таким образом ускоряется процесс изготовления продукции для космической отрасли, самолетостроения, оборонной промышленности.

Для технологии требуются недорогие устройства. Она позволяет в режиме реального времени фиксировать голограмму до и после деформации. Таким образом могут определяться свойства объекта. Преимущества метода в том, что объект в процессе исследований не деформируется.

наука