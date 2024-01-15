Фуникулер, электробусы и новая «Волга»: ТОП-8 самых ожидаемых событий 2024 года в Нижнем Новгороде

Наступивший 2024 год обещает стать для Нижнего Новгорода весьма богатым на яркие и значимые события. Зрелищные мероприятия, масштабные стройки и новые технологические производства — все это должны увидеть нижегородцы в ближайшие месяцы. «Комсомолка» собрала ТОП-8 самых ожидаемых событий 2024 года в Нижнем Новгороде.
Открытие фуникулера
В 2024 году для посетителей планируют открыть долгожданный фуникулер в Нижегородском кремле. Прежде чем приступить к строительству, пришлось немало потрудиться со склоном. Инженерные изыскания показали, что на участке между Тайницкой и Ивановской башнями Нижегородского кремля выявлены оползневоопасные процессы. В связи с этим было решено провести дополнительные геологические изыскания.
— С точки зрения безопасности было принято решение по укреплению прилегающих склонов, чтобы обеспечить защиту от аварийных оползней, — рассказали в управлении делами правительства Нижегородской области. — Стоимость противооползневых работ составляет 148, 9 миллионов рублей.
Уже в ноябре работы по воссозданию исторического фуникулера в Нижегородском кремле вышли на завершающий этап. На данный момент выполнено уже 95% работ. Сейчас там продолжаются тестовые испытания. Открыть его для посетителей планируется во втором квартале 2024 года.
Запуск электробусов
О том, что старые троллейбусы заменят современными электробусами, говорят уже не первый год. Как оказалось, собирать их будут прямо в Нижегородской области — на совместном российско-белорусском предприятии «СП Нижэкотранс», открывшемся в Ворсме в конце 2022 года.
— «Нижэкотранс» выпустит около половины из общего объема заказа электробусов для Нижнего в рамках программы модернизации городского электротранспорта, — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. — Транспорт может работать в верхней части города, где большие перепады высот и нужен повышенный ресурс батареи.
Пока на предприятии планируется выпустить как минимум 62 электробуса для Нижнего Новгорода. В основу новой модели легла разработка белорусских производителей. Уже известно, что новый электробус способен развивать скорость до 75 километров в час и вмещать до 75 пассажиров. На одном заряде транспорт способен проехать до 250 километров. Полная зарядка будет занимать около пяти часов. Сейчас электробусы проходят тестовые испытания, а затем их выпустят на маршруты.
Дублер проспекта Гагарина
В это трудно поверить, но уже в 2024 году планируется начать строительство дублера проспекта Гагарина. Огромные пробки на этом участке трассы уже давно стали одной из достопримечательностей города. И вот, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Ожидается, что строительство дублера проспекта Гагарина займет 4,5 года. Реализация 2,3 и 4 очередей будет вестись параллельно. В рамках четвертой очереди будет возведен мост через Оку, который соединит улицу Фучика в Автозаводском районе и посёлок Новинки Приокского района. Протяженность новой дороги составит 12,8 км. Проезд по дублеру проспекта Гагарина будет платным. Однако жителям, проживающим в непосредственной близости от новой трассы, платить не придется.
Ледовый дворец
Также в Нижнем Новгороде продолжается строительство главной ледовой арены города. Завершить его планируется уже в 2024 году. Ледовый дворец будет пятиэтажным, в нём разместится основная арена, тренировочный каток и площадка для кёрлинга. Стадион станет домашней ареной нижегородского клуба «Торпедо», однако здесь будут проводиться не только хоккейные матчи различных уровней, но также всероссийские соревнования по фигурному катанию, кёрлингу, баскетболу, волейболу, мини-футболу, боксу, гимнастике, спортивным танцам и единоборствам. Более того, по замыслу архитекторов, ледовый стадион будет многофункциональным и сможет выступать в качестве площадки для проведения выставок, форумов и концертов. Стоимость затрат на строительство оценивается в 15 миллиардов рублей.
Строительство новой «канатки»
В феврале 2024 года в Нижнем Новгороде планируется начать строительство новой канатной дороги, которая уже через год будет пущена в эксплуатацию. Новая «канатка» свяжет проспекты Ленина и Гагарина. Скорость движения канатки составит пять метров в секунду, всего будет курсировать порядка 60 кабин, каждая из которых рассчитана на восемь пассажиров. Работать воздушная переправа будет с 6.45 до 22 часов. Общая протяженность трассы — 3,3 километра.
— Трасса будет состоять из двух секций: от станции метро «Заречная» до станции «Тихая гавань» и от «Тихой гавани» до проспекта Гагарина в районе аквапарка. Время в пути составит 15 минут. Предполагается, что канатная дорога будет перевозить более 10 тысяч пассажиров в сутки, — ранее рассказала заместитель генерального директора по развитию ГЧП ГК «Урбантех» Мария Бротт.
Культурная столица
В этом году Нижний Новгород признан «Культурной столицей» страны. На этот статус претендовали сразу восемь российских городов — Нижний Новгород, Самара, Чита, Калининград, Новосибирск, Томск, Чебоксары и Грозный. Однако победа досталась столице Приволжья. Помимо красивого звания, нижегородцев ожидает масса культурных событий. Всего в программе на этот год было заявлено 150 мероприятий регионального и федерального масштаба.
Юбилей Пушкина
Еще одним важным культурным событием станет юбилей Александра Пушкина. В июне исполнится 225 лет со дня рождения поэта. К этому дню в Нижегородской области тоже готовится масштабная праздничная программы. Основные мероприятия пройдут в отреставрированной усадьбе Пушкина в Большом Болдине. В обновленном поместье большое значение будут иметь и современные технологии. В частности, теперь экскурсии будут сопровождаться тщательно подобранными стихами самого поэта. Каждая локация будет отделена от другой своими произведениями, своим звуком. Будет возможность надеть наушники и путешествовать по усадьбе, слушая произведения, начитанные голосами известных актеров.
Новая «Волга»
Не обойдется в этом году и без технических новинок. В частности, уже этим летом планируется запустить производство легендарной «Волги» на Горьковском автозаводе. Технологические партнеры уже определены. Они будут зарубежными. Сейчас договоренности по производству легендарного автомобиля находятся на завершающей стадии. Отмечается, что «Волга» приобретет современный облик. При этом известный всему миру логотип с оленем будет сохранен в обновленной версии машины.