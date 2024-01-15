Фуникулер, электробусы и новая «Волга»: ТОП-8 самых ожидаемых событий 2024 года в Нижнем Новгороде

В это трудно поверить, но уже в 2024 году планируется начать строительство дублера проспекта Гагарина. Огромные пробки на этом участке трассы уже давно стали одной из достопримечательностей города. И вот, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Ожидается, что строительство дублера проспекта Гагарина займет 4,5 года. Реализация 2,3 и 4 очередей будет вестись параллельно. В рамках четвертой очереди будет возведен мост через Оку, который соединит улицу Фучика в Автозаводском районе и посёлок Новинки Приокского района. Протяженность новой дороги составит 12,8 км. Проезд по дублеру проспекта Гагарина будет платным. Однако жителям, проживающим в непосредственной близости от новой трассы, платить не придется.