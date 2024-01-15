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Избитый и расстрелянный в Батайске боец после больницы снова уехал на СВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 января, ФедералПресс. Избитый и раненный на улицах Батайска участник военных действий Вячеслав вылечился в больнице и вновь ушел в зону спецоперации.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Восстановился и отправился на СВО в составе пластунской разведгруппы», — сообщил RT родственник военного.

Вячеслава ранили из травматического оружия в сентябре: он гулял со своим товарищем и женщиной, как вдруг повстречал толпу, настроенную против участников СВО. Получил не менее дюжины ранений от травматических пуль и попал в больницу.

Тогда губернатор региона Василий Голубев сообщал о возбуждении уголовного дела, а одного человека даже задержали.

Что касается новой службы, то Вячеслав рад снова встретиться с сослуживцами, рассказал он.

Ранее сообщалось, что тема нападения на «вагнеровца» в Батайске вошла в топ федеральных новостей: хотя задержанный рассказал, что ветеран его провоцировал.