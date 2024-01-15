Избитый и расстрелянный в Батайске боец после больницы снова уехал на СВО

«Восстановился и отправился на СВО в составе пластунской разведгруппы», — сообщил RT родственник военного.
Вячеслава ранили из травматического оружия в сентябре: он гулял со своим товарищем и женщиной, как вдруг повстречал толпу, настроенную против участников СВО. Получил не менее дюжины ранений от травматических пуль и попал в больницу.
Тогда губернатор региона Василий Голубев сообщал о возбуждении уголовного дела, а одного человека даже задержали.
Что касается новой службы, то Вячеслав рад снова встретиться с сослуживцами, рассказал он.
Ранее сообщалось, что тема нападения на «вагнеровца» в Батайске вошла в топ федеральных новостей: хотя задержанный рассказал, что ветеран его провоцировал.