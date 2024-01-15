Перечень домов на перерасчет за тепло начали составлять в Волгограде

В Волгограде начали составлять список домов Тракторозаводского и других районов, жителям которых сделают перерасчет за отопление в связи с приостановкой подачи ресурса потребителям. Сейчас городские власти проводят сверку адресов с «Концессиями теплоснабжения» и управляющими компаниями по коммунальным платежам. Такое распоряжение отдал по итогам понедельничного оперативного совещания 15 января глава Волгограда Владимир Марченко, сообщили в мэрии.
— Точные сведения необходимы для полноценного перерасчета размера оплаты коммунальных услуг для населения в связи с имевшими место нештатными ситуациями на тепловых сетях, — отметили в горадминистрации.
Напомним, поручил провести своевременный перерасчет губернатор Андрей Бочаров после того, как в январе сотни домов остались без тепла. Проконтролируют, чтобы все пострадавшие от отключений дома Волгограда вошли в перечень, а жильцы получили положенный по закону вычет коммунальной платы, профильные службы мэрии.