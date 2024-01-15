Перечень домов на перерасчет за тепло начали составлять в Волгограде

В Волгограде начали составлять список домов Тракторозаводского и других районов, жителям которых сделают перерасчет за отопление в связи с приостановкой подачи ресурса потребителям. Сейчас городские власти проводят сверку адресов с «Концессиями теплоснабжения» и управляющими компаниями по коммунальным платежам. Такое распоряжение отдал по итогам понедельничного оперативного совещания 15 января глава Волгограда Владимир Марченко, сообщили в мэрии.