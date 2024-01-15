В Татарстане пик тридемии ожидается в конце января. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.
По словам Патяшиной, в регионе пик по инфекционным болезням пока не наступил. При этом в в последнюю неделю 2023 года заболеваемость снизилась. Это связано с новогодними хлопотами и нежеланием открывать больничные листы перед праздниками.
В ведомстве ожидают, что показатели по заболеваемости за предыдущую неделю будут повышены из-за увеличения числа контактов после выхода татарстанцев на работу и учебу.
Отметим, тридемия — это одновременное распространение коронавируса, гриппа и ОРВИ.