Где в Крыму окунуться в Крещение: полный список мест

Уже на этой неделе, 19 января 2024 года, в Крыму будут отмечать традиционный православный праздник Крещение. Наряду с Пасхой день крещения Иисуса Христа в реке Иордан свято чтят в церковном календаре. Накануне праздника в водоемах делают проруби, чтобы любой желающий мог окунуться в воду. На полуострове климат не такой суровый, поэтому здесь верующие могут купаться в море и крупных водоемах.