Где в Крыму окунуться в Крещение: полный список мест

Уже на этой неделе, 19 января 2024 года, в Крыму будут отмечать традиционный православный праздник Крещение. Наряду с Пасхой день крещения Иисуса Христа в реке Иордан свято чтят в церковном календаре. Накануне праздника в водоемах делают проруби, чтобы любой желающий мог окунуться в воду. На полуострове климат не такой суровый, поэтому здесь верующие могут купаться в море и крупных водоемах.
«Комсомолка» рассказывает, где в Крыму будут организованы крещенские купания 19 января 2024 года.
Где пройдут крещенские купания на Южном берегу Крыма 19 января 2024 года
На Южном берегу Крыма 19 января будут организованы масштабные крещенские купания. Помимо этого для верующих будет организована божественная литургия и Крестный ход.
Так, в Ялте в Соборе святого благоверного и великого князя Александра Невского с 08:00 — 10:00 пройдет Божественная литургия, а в 10:00 состоится Великое освящение воды на соборной площади. А в 12:00 стартует Крестный ход на набережную часовне Новомучеников и исповедников Русских. Здесь же и состоится крещенское купание.
В Гаспре божественная литургия начнется в 9:00 в Храме святой равноапостольной Нины. В 10:30 пройдет освящение воды во дворе храма, а в 12:30 — верующие могут присоединиться к молебну на пляже санатория «Родина». Здесь пройдут и крещенские купания.
В Гурзуфе в Храме Успения Пресвятой Богородицы с 08:00 начнется божественная литургия, с 10:00 освящение воды во дворе храма, а в 10:30 верующие смогут пойти на Крестный ход, а после — окунуться в море.
Тем не менее, как предупреждают в епархии — возможность купаний будет зависеть от погодных условий.
Где окунуться в Крещение в Евпатории 19 января 2024 года
В Евпатории богослужения и крещенские омовения пройдут в четырех храмах города — Свято-Николаевском соборе, Свято-Ильинском храме, Храме святителя Луки Крымского и Храме святого апостола Андрея Первозванного.
Вечерние богослужения в городе стартуют в 16:00. А совершить омовения можно утром после литургии. Как правило, она начинается в 8:00.
Кроме того, крещенские купания и богослужения состоятся в Заозерном (церковь священномученика Порфирия), Мирном (Храм всех святых в земле Российской просиявших), Новоозерном (Храм апостола Андрея Первозванного). Во всех церквях божественная литургия и освящение воды начинается в 8:00, после чего верующие смогут совершить омовение.
Кстати, крещенские морозы обойдут Крым стороной. На полуострове ожидается дождь и до +12 градусов.