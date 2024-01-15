В Самаре 15 января рассказали о местах проведения Крещенских купаний

Всего на территории области будут оборудованы 70 купелей (25 на водоемах, 45 при храмах) и 75 пунктов обогрева. В том числе в Самаре одна купель на Волге на Полевом спуске и 4 — при храмах.