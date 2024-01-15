Усы и лапы примерзли ко льду: Волонтеры в Петербурге спасли упавшую с моста кошку

В Петербурге черная кошка упала на лед реки Охта. К волонтерам «Кошкиспас» обратилась женщина, которая сначала видела кошку на Ириновском мосту. Хотела ее покормить, поэтому побежала в ближайший магазин. А когда вернулась — усатая была уже на льду. Пушистику было очень плохо, от любого движения она кричала. Поэтому помощь нужна была срочно. Женщина сразу сказала, что заберет черную красотку к себе после спасения.