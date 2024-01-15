В воронежских ЖК могут появиться станции заряда электромобилей

«Надо посмотреть законодательство и подходы, которые применяют строители в части возможности установки станций заряда электромобилей. Определить, сможем ли мы обеспечить зарядку внутри паркингов или на прилегающих территориях. Достаточно ли нам мощности электрической для того, чтобы эта тема активно развивалась».