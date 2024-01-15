В воронежских ЖК могут появиться станции заряда электромобилей

Возле воронежских ЖК могут появиться станции заряда электромобилей, сообщил губернатор Александр Гусев на планёрке правительства.
«Надо посмотреть законодательство и подходы, которые применяют строители в части возможности установки станций заряда электромобилей. Определить, сможем ли мы обеспечить зарядку внутри паркингов или на прилегающих территориях. Достаточно ли нам мощности электрической для того, чтобы эта тема активно развивалась».
Губернатор отметил, что данная инициатива будет продолжать своё развитие.