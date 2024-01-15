7 мест крещенских купаний определили в Волгограде

Одна из главных традиций в Крещение — купание в проруби. В Волгограде и Волжском уже готовят места, где можно будет окунуться на Крещение вечером 18 января и днем 19 января 2024 года. Купели обустроят в 7 местах почти в каждом районе областного центра и в трех местах в городе-спутнике. Чтобы обеспечить безопасность крещенских купаний обследуют дно водоемов, берут пробы воды, расчищают берег, делают спуски и поставят теплые палатки, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.