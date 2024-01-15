7 мест крещенских купаний определили в Волгограде

Одна из главных традиций в Крещение — купание в проруби. В Волгограде и Волжском уже готовят места, где можно будет окунуться на Крещение вечером 18 января и днем 19 января 2024 года. Купели обустроят в 7 местах почти в каждом районе областного центра и в трех местах в городе-спутнике. Чтобы обеспечить безопасность крещенских купаний обследуют дно водоемов, берут пробы воды, расчищают берег, делают спуски и поставят теплые палатки, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.
— Сотрудники муниципальной Службы спасения начали водолазное обследование водоемов, где к празднику Крещения Господня будут установлены купели. При осмотре водолазы извлекают все найденные опасные предметы, — рассказали в мэрии.
Также в Крещение у купелей в Волгограде, Волжском, Дубовке, Краснослободске будут дежурить дружинники, казаки, медики и спасатели. Так что волгоградцев просят окунаться в прорубь только в подготовленных местах, где будут следить за безопасностью. У многих иорданей отслужат водосвятный молебен священники.
Где окунуться на Крещение в Волгограде 18 января и 19 января 2024 года
— Тракторозаводский район, пляж на Спартановке, ул. Грамши, 4;
— Краснооктябрьский район, яхт-клуб «Пилигрим», ул. Матевосяна, 16;
— Дзержинский район, Ангарский пруд;
— Советский район, Ельшанская набережная на Тулака;
— Кировский район, набережная Высоцкого, пристань Руднева;
— Красноармейский район, Севастопольская набережная у монумента Ленину и пляж в р.п. Южный;
— Городищенский район, х. Паньшино, река Паньшинка;
— на пруду Свято-Вознесенской женского монастыря в Дубовке.
Где окунуться на Крещение 19 января 2024 года в Волжском
В Волжском на Крещение водосвятный молебен пройдет 19 января 2024 года в 12.00 на городском пляже. Окунуться в прорубь под присмотром врачей и спасателей можно будет в трех местах: на городском пляже, в поселке Рабочий и в речпорту.
На Крещение в Волжском 19 января 2024 от площади Строителей до городского пляжа и обратно пустят автобус № 40к. От площади он пойдет в 11.30, 12.05, 12.35, 13.10, 14.05, 14.40 и 15.20; от пляжа — в 11.47, 12.20, 12.52, 13.27, 14.22, 15.00 и 15.40.
ВАЖНО!
Спасатели МЧС России Волгоградской области рекомендуют окунаться в прорубь на Крещение только в подготовленных местах. Нельзя лезть в воду со льда и подъезжать к купели на машине — это опасно.
Не стоит «разогреваться» спиртным, купаться нетрезвым. Запрещено лезть в ледяную купель людям с сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями.