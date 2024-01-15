Захарова назвала план атаки на НАТО «гороскопом для рыбы в раке»
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера ФРГ написал, что страна разрабатывает план войны между НАТО и Москвой, которая, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года.
Польша согласилась пустить немецкие войска на территорию страны
Германия является другом и надежным партнером для Польши, поэтому страна согласилась на размещение немецких войск.
Финляндия готовится запретить россиянам сделки с недвижимостью
Правительство Финляндии готовится полностью запретить гражданам России сделки с недвижимостью уже весной 2024 года.
В России начало расти число людей с алкогольной зависимостью
Эксперты объясняют это комплексом причин — пандемией, социально-экономическими потрясениями и «усилением геополитических противостояний».
Нашелся житель Тюмени, выигравший миллиард рублей в лотерее
Лотерейный миллиардер обратился в лотерейный центр в Москве для получения выигрыша и завершает процесс оформления формальностей.
Главные новости к вечеру 15 января
Захарова назвала план атаки на НАТО «гороскопом для рыбы в раке»