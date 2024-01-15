Главные новости к вечеру 15 января

Захарова назвала план атаки на НАТО «гороскопом для рыбы в раке»

Немецкий таблоид Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера ФРГ написал, что страна разрабатывает план войны между НАТО и Москвой, которая, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года.



Польша согласилась пустить немецкие войска на территорию страны

Германия является другом и надежным партнером для Польши, поэтому страна согласилась на размещение немецких войск.



Финляндия готовится запретить россиянам сделки с недвижимостью

Правительство Финляндии готовится полностью запретить гражданам России сделки с недвижимостью уже весной 2024 года.



В России начало расти число людей с алкогольной зависимостью

Эксперты объясняют это комплексом причин — пандемией, социально-экономическими потрясениями и «усилением геополитических противостояний».



Нашелся житель Тюмени, выигравший миллиард рублей в лотерее

Лотерейный миллиардер обратился в лотерейный центр в Москве для получения выигрыша и завершает процесс оформления формальностей.