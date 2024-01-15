В Нижнем Новгороде до конца недели может выпасть до 25 см снега

По данным мэрии, в ближайшие два дня в городе может выпасть до 10 см снега, а до конца недели толщина снежного покрова может вырасти на 25 см.



В городском департаменте транспорта сообщили, что за два часа до начала снегопада на улицы выйдут комбинированные дорожные машины для обработки противогололедными материалами основных автомагистралей.



Главам районов дано поручение держать на контроле ситуацию с подтоплением отдельных участков.



Как сообщалось, более 200 тыс. кубометров снега вывезли с территории Нижнего Новгорода в новогодние праздники. Ежедневно на улицах города работали более 800 единиц дорожной и коммунальной техники, три тысячи дворников и дорожных рабочих.



С начала зимы в Нижнем Новгороде из-за плохой уборки снега на придомовых территориях возбуждено 806 административных производств.



Андрей Репин.