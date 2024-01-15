Покупать лучше в магазине: волгоградцам рассказали об опасной незамерзайке

С наступлением холодов многие волгоградские автомобилисты ищут, где выгоднее купить незамерзающую жидкость. Такой товар предлагают приобрести даже на трассе, но стоит быть бдительным — некачественный товар опасен для здоровья. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru Роспотребнадзоре, стоит отказаться от покупки, если сильно чувствуется запах этилового спирта. Вдыхание таких паров может спровоцировать сильную головную боль и головокружение. Также можно оценить качество жидкости, если она в прозрачной таре. Осадок свидетельствует о подделке.