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Покупать лучше в магазине: волгоградцам рассказали об опасной незамерзайке

Роспотребнадзор рассказал волгоградцам, как правильно выбирать незамерзайку.
Источник: Комсомольская правда

С наступлением холодов многие волгоградские автомобилисты ищут, где выгоднее купить незамерзающую жидкость. Такой товар предлагают приобрести даже на трассе, но стоит быть бдительным — некачественный товар опасен для здоровья. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru Роспотребнадзоре, стоит отказаться от покупки, если сильно чувствуется запах этилового спирта. Вдыхание таких паров может спровоцировать сильную головную боль и головокружение. Также можно оценить качество жидкости, если она в прозрачной таре. Осадок свидетельствует о подделке.

— Чтобы снизить риск приобретения некачественного товара, покупку лучше совершать в специализированном центре или крупном автомагазине, — советуют специалисты.

Необходимо внимательно изучить этикетку, выбрать надежного производителя. Обычно на товаре должны быть указаны дата изготовления, информация о мерах предосторожности и инструкция.