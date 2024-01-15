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РФС планирует провести ретро-матчи между «Спартаком» и «Рубином»

Игры могут организовать в Казани и Ростове-на-Дону.
Источник: Комсомольская правда

Российский футбольный союз собирается организовать ретроматчи легенд с участием «Спартака», «Рубина» и «Ростова». Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Игры планируется провести в Казани и Ростове-на-Дону. Матчи могут пройти летом и осенью 2024 года.

«Рубин» может быть представлен в составе образца конца 2000-х годов, когда казанская команда дважды подряд становилась чемпионом России и обыгрывала «Барселону» в Лиге чемпионов.

Напомним: КХЛ рассмотрит заявление о дискриминации защитника казанского «Ак Барса» Евсеева. Слушания пройдут 16 января.