В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за угрозы опасного подъема уровня рек

Это связано с активным таянием снега и ожидаемыми осадками. Реки, которые подвержены этому явлению, включают Северский, Абинский, Крымский районы, а также реки Черноморского побережья от Анапы до Магри (Туапсинский район и муниципальное образование город Геленджик).
Предупреждение о подъеме уровня воды связано с таянием снега и предстоящими осадками, что может вызвать превышение неблагоприятных отметок на уровне воды в реках. Важно соблюдать осторожность и следить за дополнительными уведомлениями от органов МЧС.
Синоптики также предостерегают о возможности сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, грозы. Ветер ожидается южный, юго-западный со скоростью 7−12 м/с, местами с порывами 15−20 м/с, а в южной части края — местами 20−23 м/с. Температура воздуха будет колебаться от −5 до +14 градусов по Цельсию в разных районах края.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Краснодаре резко потеплеет из-за атлантического циклона.