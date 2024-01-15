В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за угрозы опасного подъема уровня рек

Синоптики также предостерегают о возможности сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, грозы. Ветер ожидается южный, юго-западный со скоростью 7−12 м/с, местами с порывами 15−20 м/с, а в южной части края — местами 20−23 м/с. Температура воздуха будет колебаться от −5 до +14 градусов по Цельсию в разных районах края.