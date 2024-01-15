На чём держится лад в семье? Мама из Самарской области воспитала 13 детей

Многодетная мама из Сызрани Жанна Михайловна Судакова вместе с мужем Андреем Владимировичем вырастили и воспитали 13 детей, в том числе двоих приёмных сыновей. Семья уже ранее была удостоена ордена «Родительская слава». Но главная награда — это доверие, любовь и доброта, которую семье удалось пронести через многие годы.
В это сложно поверить, но изначально супруги долгое время мечтали, чтобы в их семье появился хотя бы один малыш. Сейчас в семье 13 детей: старшей дочери 26 лет, а самому младшему сыну — 9 лет. Двое 17-летних приемных сыновей. Наш корреспондент побеседовала с удивительной женщиной с большим сердцем и узнала, почему дома дети маму иногда зовут «пуговкой».
Началось с Любови.
Дружная атмосфера, просторный дом и уютные семейные праздники, за столом найдется место каждому. Для большой семьи Судаковых главное — это счастливые дети. Шла к этому семья 34 года.
Познакомилась пара в Сызрани в 1990 году в компании друзей. Жанне было19 лет, а Андрею 24 года. Понравились друг другу сразу, а через полгода сыграли свадьбу. Очень хотели малыша. Но ожидание затянулось на семь лет.
«У меня друзья верующие, христиане. Они из многодетной дружной семьи. Любо дорого было на них смотреть: все близкие рядом, живут душа в душу. В итоге мы с Андреем уверовали, тоже стали христианами, много молились. И в 1997 году Бог нас услышал — родилась наша дочка-первенец Любовь. А потом год за годом, шаг за шагом — в 1998 году появилась вторая дочь Елизавета, потом ещё одна дочка София, а после 2002 года дети появлялись на свет каждый год: Степан, Тимофей, Илья, Павел, Арина, Богдан, Марк, Семён и двое приёмных — мой племянник Михаил и Ростислав. Им по 17 лет», — рассказывает о пути многодетной мамы Жанна Михайловна.
Жанна Михайловна по профессии бухгалтер-экономист, работала на местных предприятиях, но уже почти двадцать лет главная её профессия и призвание — это мама.
Дисциплина и труд.
Как в такой большой по современным меркам семье решаются бытовые вопросы? Судаковы живут в частном доме, а значит работы много. В семье научились со временем распределять обязанности и наводить порядок не только в доме, но и на участке помогать.
«Дети и есть дети. Например, нет у нас добровольцев наводить порядок во дворе и пропалывать грядки. Приходится давать задания. По дому каждый ребенок помогает. Стирают свои вещи, это не сложно: дома стиральная машина-автомат. Обязательно убирают за собой посуду, наводят порядок в комнатах. Чем ребята старше, тем легче вести быт», — говорит мама.
Периодически жизнь устраивает проверку на прочность. В мае прошлого года на участке у Судаковых случился пожар — сгорела баня и сарай, оплавилась обшивка у дома, треснули оконные рамы. Огонь мог нанести больший урон, если бы не сплоченность семьи.
«Дети не растерялись, сообща пришли на помощь отцу, спасли машины от открытого пламени. После пожара помогали привести в порядок участок, отремонтировать дом. На устранения последствий пожара у нас ушло почти полгода. Сейчас баню полностью восстановили. Помогли и наши местные жители. Вокруг так много добрых и отзывчивых людей», — рассказывает Жанна Михайловна.
Сколько живут Судаковы в своём частном доме — столько и строятся. Сейчас у семьи трёхэтажный дом с участком. У каждого есть личное пространство, комнаты просторные, большая гостиная, на первом этаже мамина кухня. Шеф-повар семье, конечно, Жанна Михайловна. По праздникам семья собирается за общим столом. На дни рождения обязательно устраивают чаепитие с тортом. На Новый год готовят фирменный салат с «кириешками» и восточный плов в казане на костре. Скромно, без излишеств, но с большой любовью.
Интересно, во сколько обходится стоимость продуктов на такую семью. Жанна Михайловна рассказала, что затраты с прошлого года выросли на 40%.
«У нас традиция — каждое воскресенье едем в сетевой магазин за продуктами. Мы не привыкли шиковать. До декабрьского повышения цен нам хватало на крупные покупки 5 тысяч руб в неделю, сейчас затраты составляют порядка 7 тысяч руб. И муж дополнительно каждый день после работы заезжает за хлебом и молоком, — говорит многодетная мама, — Стараемся бережно распределять доходы».
Основной добытчик — папа. Он работает монтажником стальных и железобетонных конструкций. Также помогает держаться на плаву пенсия и выплаты на детей. «Детские сейчас достойные. До 2020 года такой поддержки многодетных не было, приходилось непросто. Однако после пандемии у нас появилась возможность доделать ремонт в доме, — говорит Жанна Михайловна. На вопрос “На что планируете потратить президентский миллион?”, отвечает, что погасят автокредит и у семьи наконец-то появится в собственности пятиместный автомобиль.
Домашний оркестр и семейные чтения.
Почти все старшие дети в семье окончили музыкальную школу, а младшие увлечены спортом. Люба, Лиза, Илья и Миша играют на аккордеоне, София училась играть на скрипке и пианино, Степан и Тимофей музицируют на флейте. Уникальный инструмент преподаватели музыки заказывали для Судаковых из Англии.
«У всех детей музыкальные способности, могут на слух подбирать мелодии, поют. В сентябре прошлого года наша София вышла замуж. На свадьбе она растрогалась и вспомнила, как долго не могла выучить на скрипке этюд, и мы вместе разбирали ноты, — говорит Жанна Михайловна, — Потом все устали от гамм и песен, и младшие ребята пошли заниматься в спортивные секции. Богдан, Марк и Семён ходили на большой теннис».
Главная семейная традиция — это вечерние библейские чтения. Не все бывает в жизни гладко. Но Жанна Михайловна знает, как найти ключ к детскому сердцу.
«Надо принимать каждого ребёнка таким, какой он есть. Людям нашего возраста сложно принимать ценности современных подростков. Интернет расширяет их знания, они часто сначала задают вопросы, а потом решают делать то, что им говорят взрослые. Я выросла во времена СССР. Нам если старшие сказали — мы шли и делали. А сегодня другие дети. Им важно понимать, зачем и почему? Они не готовы соглашаться сходу. У них нет авторитетов. Но зато они пытаются осмыслить каждого утверждение, в том числе христианские ценности», — говорит мама.
По словам нашей героини, чтобы ладить в семье, надо уметь вовремя уступать, сглаживать острые углы, проявлять деликатность: не замечать ошибки других, а смотреть больше на свое поведение.
«Кто такая мама?», — задаю вопрос нашей героине.
«Это надо спросить у детей. Они мне на праздниках подарили тарелочку, на которой написано “Мама, ты как пуговка, на тебе всё держится”. Может так и есть», — говорит Жанна Михайловна.