На чём держится лад в семье? Мама из Самарской области воспитала 13 детей

«У меня друзья верующие, христиане. Они из многодетной дружной семьи. Любо дорого было на них смотреть: все близкие рядом, живут душа в душу. В итоге мы с Андреем уверовали, тоже стали христианами, много молились. И в 1997 году Бог нас услышал — родилась наша дочка-первенец Любовь. А потом год за годом, шаг за шагом — в 1998 году появилась вторая дочь Елизавета, потом ещё одна дочка София, а после 2002 года дети появлялись на свет каждый год: Степан, Тимофей, Илья, Павел, Арина, Богдан, Марк, Семён и двое приёмных — мой племянник Михаил и Ростислав. Им по 17 лет», — рассказывает о пути многодетной мамы Жанна Михайловна.