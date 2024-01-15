Демонтаж новогодней елки начался на Дворцовой площади

Напомним, в прошлые годы главная елка города по просьбам горожан стояла на площади до 20-х чисел января. В этом году было принято решение демонтировать дерево раньше, чтобы подготовить Дворцовую площадь к мероприятиям, посвященным 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.