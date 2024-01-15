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Демонтаж новогодней елки начался на Дворцовой площади

Новогоднюю елку, которая украшала главную площадь Петербурга, демонтируют. Сначала рабочие сняли с 33-метровой столетней красавицы весом в пять тонн игрушки, потом — гирлянды. Ветки от ствола, которые отпилят от дерева, послужат животным в приютах.
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Как рассказали «МК в Питере» рабочие, елку планируют убрать с площади уже этой ночью. Ее распилят, уложат в установленный неподалеку металлический контейнер и отправят на утилизацию.

Согласно контракту, убрать все новогодние атрибуты должны к 20 января. Попутно идет разборка фотозон. Петербуржцы, которые стали очевидцами демонтажа, с сожалением констатировали, что не смогли увидеть новогоднюю красавицу. Некоторые сетовали, что елку не оставили до Крещения.

Напомним, в прошлые годы главная елка города по просьбам горожан стояла на площади до 20-х чисел января. В этом году было принято решение демонтировать дерево раньше, чтобы подготовить Дворцовую площадь к мероприятиям, посвященным 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.