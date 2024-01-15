По просьбам омичей: стало известно, сколько будут работать омские ледовые городки

В омской мэрии рассказали, что по просьбам омичей две большие ледовые локации продолжат свою работу до 19 января — у цирка и в Омской крепости.
Напомним, у цирка для омичей работают детская горка, ледовый лабиринт с горкой, чаша-ловушка для детей, интерактивный фонтан и буквы «ОМСК», фигура с большим красным котом.
В Омской крепости продолжают работу большая горка с перголами, малая горка для детей, чаша-ловушка для детей, фотозона с камином, 16 светодиодных элементов и большие цифры «2024».
Ранее мы рассказывали о том, что горка на ещё одной популярной у омичей локации — Зимнем Любинском, не выдержала наплыва посетителей и поломалась.