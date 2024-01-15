Умерла актриса Элизабет Триссенар

Триссенар родилась в Вене 13 апреля 1944 года. В студенческие годы посещала семинары режиссера Макса Рейнхардта. Играла в театрах Крефельда, Бохума, Франкфурта-на-Майне, Штутгарта. В Берлине работала в период с 1985 по 1990 годы вместе со своим мужем, режиссером Хансом Нойенфельсом в театре «Фольксбюне», с 2001 года играла в Немецком театре.