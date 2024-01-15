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Жуткий холод, тепло, дождь со снегом и ураганный ветер: синоптики обещают сумасшедшую погоду на этой неделе

Мороз ночью и неустойчивый характер погоды днем, местами снег и мокрый дождь — таков прогноз Гидрометеослужбы.
Сейчас в Ричмонде: +1° 0 м/с 75% 762 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

По сообщению метеорологов, начало неделя будет характеризоваться максимумом 5 градусов тепла днем и до 11 градусов мороза ночью. Обычно холоднее будет на севере страны, где дневные значения достигнут 5 градусов мороза. Ближе к концу недели на севере прогнозируется кратковременный снег.

Гидрологический центр Государственной гидрометеослужбы предупреждает об опасности, которую представляют ледяные образования, образующиеся в водоемах после ночных морозов. По словам гидрологов, на малых реках, водотоках и водоемах страны сохранится образование льда, а на некоторых водоемах сохранится ледяной мостик. Лед тонкий, выходить на него опасно, в этой связи спасатели призывают население проявлять бдительность возле источников воды. Предупреждение адресовано в первую очередь родителям детей, которым рекомендуется быть очень внимательными и следить за тем, где играют дети.