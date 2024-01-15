Жуткий холод, тепло, дождь со снегом и ураганный ветер: синоптики обещают сумасшедшую погоду на этой неделе

Гидрологический центр Государственной гидрометеослужбы предупреждает об опасности, которую представляют ледяные образования, образующиеся в водоемах после ночных морозов. По словам гидрологов, на малых реках, водотоках и водоемах страны сохранится образование льда, а на некоторых водоемах сохранится ледяной мостик. Лед тонкий, выходить на него опасно, в этой связи спасатели призывают население проявлять бдительность возле источников воды. Предупреждение адресовано в первую очередь родителям детей, которым рекомендуется быть очень внимательными и следить за тем, где играют дети.