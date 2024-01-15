Ученые рассказали, какая поза для сна может привести к кошмарам

Кроме того, неприятные сны может вызвать сон на спине, особенно у людей с синдромом обструктивного апноэ во сне. Это состояние часто сопровождается храпом и остановкой дыхания. Положение на спине усугубляет симптомы и может привести к частым пробуждениям, тревожным снам и кошмарам.