Ученые рассказали, какая поза для сна может привести к кошмарам

Как пишет Gazeta.ru со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Sleep and Hypnosis, показало, 41% людей, которые спят на левой стороне, снятся кошмары. Среди тех, кто предпочитает сон на правом боку, кошмары встречаются только у 15%.
Одна из теорий — у спящих на левой стороне людей выше нагрузка на сердце. Такая поза связана с сердечной активностью, характерной для стресса. Это вряд ли вызовет серьезные проблемы у людей без заболеваний сердца, но ощущение тревоги во сне может привести к кошмарным сновидениям.
Кроме того, неприятные сны может вызвать сон на спине, особенно у людей с синдромом обструктивного апноэ во сне. Это состояние часто сопровождается храпом и остановкой дыхания. Положение на спине усугубляет симптомы и может привести к частым пробуждениям, тревожным снам и кошмарам.