В России впервые за десять лет зафиксирован рост алкогольной зависимости населения. По данным Росстата, с 2010 по 2021 годы число впервые выявленных пациентов сократилось почти в два раза: со 100 тыс. до 53 тыс. человек. Однако в 2022 году врачи выявили уже 54,2 тыс. таких пациентов. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты среди причин такой ситуации назвали пандемию, социально-экономические потрясения и некое «усиление геополитических противостояний» (что бы это могло быть, интересно?). При этом они подтвердили, что в «доковидный период» было заметно снижение алкоголизации населения. Так что есть вероятность, что благородный порыв по увеличению ожидаемой продолжительности жизни в Калининградской области столкнется с реальностью, состоящей из «потрясений» и «противостояний».