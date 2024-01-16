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Какой сегодня день: 16 января

Этот день является 16-м в григорианском календаре. До конца года остается 350 дней.
Мурманск
Источник: РИА "Новости"

Знаете ли вы, что с 2001 года 16 января отмечается Всемирный день «The Beatles»? Это связано сразу с двумя знаковыми событиями. Именно в этот день в 1957 году открылся клуб The Cavern, на сцене которого дебютировали The «The Beatles». А 16 января 1964 года журнал Cashbox присвоил песне «I Want To Hold Your Hand» первое место в американском хит-параде, после того как этот сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней.

О том, чем еще ознаменовано 16 января, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 16 января

В 1919 году в США вступил в силу сухой закон.

В 1966 году в Шаболовском телецентре состоялась премьера советской телепередачи «Кабачок 13 стульев».

В 1973 году «Луноход-2» отправился в путешествие по поверхности Луны.

Кто родился 16 января

Актер Василий Лановой (1934−2021).

Певица Шаде (1959).

Супермодель Кейт Мосс (1974).

16 января в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память святого мученика Гордия.

Именины

16 января именины у Гордея, Василия, а также Ирины.

16 января в народном календаре

Ранее крестьяне были убеждены, что 16 января ведьмы, возвращаясь с гулянья, были настолько голодны, что доили коров, пока те не погибнут. Потому на Руси в этот день люди варили овсяную кашу на молоке, чтобы кормить коров.

В этот день нельзя было ничем хвастаться, потому что можно было объект хвастовства потерять.

Если 16 января в небе были белые облака, то вскоре стоило ждать вьюгу.