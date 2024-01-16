Какой сегодня день: 16 января

Знаете ли вы, что с 2001 года 16 января отмечается Всемирный день «The Beatles»? Это связано сразу с двумя знаковыми событиями. Именно в этот день в 1957 году открылся клуб The Cavern, на сцене которого дебютировали The «The Beatles». А 16 января 1964 года журнал Cashbox присвоил песне «I Want To Hold Your Hand» первое место в американском хит-параде, после того как этот сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней.
О том, чем еще ознаменовано 16 января, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 16 января
В 1919 году в США вступил в силу сухой закон.
В 1966 году в Шаболовском телецентре состоялась премьера советской телепередачи «Кабачок 13 стульев».
В 1973 году «Луноход-2» отправился в путешествие по поверхности Луны.
Кто родился 16 января
Актер Василий Лановой (1934−2021).
Певица Шаде (1959).
Супермодель Кейт Мосс (1974).
16 января в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память святого мученика Гордия.
Именины
16 января именины у Гордея, Василия, а также Ирины.
16 января в народном календаре
Ранее крестьяне были убеждены, что 16 января ведьмы, возвращаясь с гулянья, были настолько голодны, что доили коров, пока те не погибнут. Потому на Руси в этот день люди варили овсяную кашу на молоке, чтобы кормить коров.
В этот день нельзя было ничем хвастаться, потому что можно было объект хвастовства потерять.
Если 16 января в небе были белые облака, то вскоре стоило ждать вьюгу.