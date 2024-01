Какой сегодня день: 16 января

Знаете ли вы, что с 2001 года 16 января отмечается Всемирный день «The Beatles»? Это связано сразу с двумя знаковыми событиями. Именно в этот день в 1957 году открылся клуб The Cavern, на сцене которого дебютировали The «The Beatles». А 16 января 1964 года журнал Cashbox присвоил песне «I Want To Hold Your Hand» первое место в американском хит-параде, после того как этот сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней.