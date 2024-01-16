Что изменится для бюджетников в Беларуси в 2024 году: зарплата, эксперимент с оптимизацией, арендное жилье, матпомощь, надбавки

Работников бюджетной сферы в Беларуси много. К ним относятся, например, педагоги, врачи, социальные работники, архивисты, библиотекари и так далее.
А бюджетная организация — та, которая образована президентом, госорганами, госорганизациями для управленческих, социально-культурных, научно-технических или иных функций некоммерческого характера. Ее работа которой финансируется за счет средств бюджета. В бюджетной отрасли работают 20% ото всех занятых в экономике Беларуси.
Собрали информацию для бюджетников в Беларуси в 2024 году: зарплаты, эксперимент по оптимизации числа сотрудников, выкуп арендного жилья, матпомощь, надбавки.
Оптимизация бюджетников в Беларуси 2024, эксперимент
5 ноября 2023 года, то есть два месяца назад, в Беларуси начался эксперимент по оптимизации штатов бюджетных учреждений.
В эксперименте принимают участие 26 бюджетных организаций в Минске и областях, подведомственные шести министерствам, в числе которых Минтруда, Минкульт, Минздрав, Минобразования, Минюст, Минспорта и туризма. Получается, что эксперимент затронет школы, детсады, училища, поликлиники, больницы, дома-интернаты, библиотеки, архивы.
Суть эксперимента — возможность сократить или же оптимизировать некоторые штатные единицы и устанавливать сотрудникам, на которых будет возложена допнагрузка, доплату за счет сэкономленных средств.
По результатам эксперимента, до 15 декабря 2024 года, в правительство внесут предложения, связанные с пересмотром типовых штатов, нормативов численности, а также размеров надбавок бюджетникам.
Зарплаты бюджетников в Беларуси, 2024
В 2024 году заработные платы бюджетников в среднем увеличатся на 13%, сообщила замминистра экономики Беларуси Татьяна Бранцевич. А все потому, что с 1 января 2024 до 250 рублей повысилась базовая ставка для оплаты труда в бюджетной сфере.
Именно базовая ставка является основой для определения окладов бюджетников, а также работников организаций, работники которых приравнены к ним по оплате труда.
Каждый год размер базовой ставки пересматривается. Но иногда это делается единожды, как было, например, в январе 2023, а иногда и 6 раз, как было в 2022 году, когда Беларусь столкнулась с высокой инфляцией.
Премии, выплаты на оздоровление в Беларуси, бюджетники
С 1 июля 2021 года с 5% до 20% от величины окладов в Беларуси подняли выплаты, в первую очередь премии, работникам бюджетных организаций. А с 1 января 2022 года с 0,5 до 1 оклада в год для них возрос размер единовременной выплаты на оздоровление.
Что касается выплат, которые установлены законодательством в централизованных размерах для работников бюджетных организаций, то по информации комитета по труду, занятости и соцзащиты Мингорисполкома, сюда входят надбавка за стаж работы в бюджетных организациях, премирование, матпомощь, единовременная выплата на оздоровление, а также, например, доплата за работу в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные и выходные дни.
Возможны и выплаты матпомощи согласно коллективному договору на рождение ребенка, к юбилейным датам, в связи со смертью работника или близких родственников.
Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сказала, на что могут рассчитывать бюджетники в Беларуси в 2024 году. Фундаментом зарплат бюджетников является базовая ставка, и Костевич напомнила о ее повышении c 1 января 2024-го до 250 белорусских рублей.
С повышением базовой ставки сообразно растут стимулирующие и компенсирующие выплаты, к ней привязанные. И пояснила, что на 2024-й в бюджете предусмотрено выделение 1,6 миллиарда белрублей только на покрытие этих выплат.
— Непосредственно на рост этих стимулирующих, компенсирующих выплат — более 500 миллионов рублей, — подчеркнула глава Минтруда.
При этом Костевич проанонсировала рост выплат бюджетников, заметив, что повышение базовой ставки с 1 января является только первым шагом.
— В планах еще один шаг в этом году. Когда он будет, зависит от работы экономики и того, как будет пополняться бюджет, — резюмировала министр.
Также Ирина Костевич рассказала про повышение пенсий в 2024 году.
Жилье для бюджетников в Беларуси, арендное жилье, выкуп
Несколько последних лет в Беларуси ведутся дебаты по поводу возможности выкупа арендного жилья бюджетниками. Так, например, в ноябре 2022 года, то есть чуть более года назад, Совет Республики активно обсуждал возможность предоставить медикам, работающим в государственных поликлиниках и больницах, возможность приобретать в собственность арендное жилье, в котором они живут 15 лет.
Когда же летом 2023 года этот вопрос был поднят на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко, то глава государства засомневался в целесообразности и справедливости этой инициативы и напомнил о других бюджетниках — педагогах и соцработниках, сообщает Sputnik.by.
Александр Лукашенко высказал свое мнение: арендное жилье создавалось «для особых случаев», а предлагается часть этого арендного жилья сделать обычным, чтобы снять проблему с жильем у медиков.
«Но если мы создали арендное жилье, зачем его продавать?» — задал вопрос президент и подчеркнул, что после пандемии коронавируса у медиков не сильно упали зарплаты.
«Я практически оставил вам деньги, которые мы направляли на лечение ковида», — подчеркнул президент.
Тем временем в мае 2023 года в Беларуси вступил в силу указ президента об арендном жилье для сотрудников МВД, МЧС, КГБ, Минобороны, Госпогранкомитета, Службы безопасности президента, Оперативно-аналитическом центра при президенте, Госконтроля, центральных аппаратах СК и Госкомитета судебных экспертиз. Их тоже можно отнести к бюджетникам.
Безвозмездно арендное жилье в собственность передадут, например, при 25 годах выслуги на военной службе. Если срок службы 20 лет, то арендное жилье будет передаваться возмездно с возможностью рассрочки на 15 лет.
Уволенные в запас военные с выслугой 20 лет, которые не хотят выкупать предоставленное им арендное жилье, могут владеть и пользоваться этим жильем, продлевая договор аренды, до момента улучшения жилищных условий.
Стаж работы в бюджетных организациях, служба в армии
С 1 января 2020 года в стаж работы в бюджетных организациях входит время военной службы и службы в военизированных организациях Беларуси, пояснили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Это немаловажно, потому что от стажа зависит величина надбавки.
Но в такой стаж не включат время, когда человек находился в статусе безработного либо ухаживал за престарелым и больным родственником.
О том, почему для некоторых мужчин «срочная» служба войдет в страховой стаж, а для других нет — подробнее здесь.
Кстати, вот топ-5 новшеств Трудового кодекса Беларуси: на медосмотры дадут до двух дней в год, зарплату хотят выплачивать дважды в месяц, а молоко за вредность заменить деньгами (здесь подробнее). А здесь собрано главное про налоговые вычеты и льготы для пенсионеров, семей с детьми и молодых специалистов в Беларуси в 2024 году.