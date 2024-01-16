Что изменится для бюджетников в Беларуси в 2024 году: зарплата, эксперимент с оптимизацией, арендное жилье, матпомощь, надбавки

Кстати, вот топ-5 новшеств Трудового кодекса Беларуси: на медосмотры дадут до двух дней в год, зарплату хотят выплачивать дважды в месяц, а молоко за вредность заменить деньгами (здесь подробнее). А здесь собрано главное про налоговые вычеты и льготы для пенсионеров, семей с детьми и молодых специалистов в Беларуси в 2024 году.