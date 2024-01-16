Житель Ванино может отправиться за решетку на 15 лет за убийство отца. Именно таким образом закончилась у 46-летнего мужчина ссора с родственником. Он бил его всем, что попадалось под руку — молотком, табуреткой, металлическим стулом. Скорую вызывать не стал и лег спать рядом с телом папы. Трамвай сбил ребенка в центре Хабаровска. Трагедия произошла в минувшее воскресенье. К счастью, 11-летний мальчик выжил, но сильно пострадал: транспорт прилично задел ребенка. По факту случившегося проверку организовала прокуратура города. В Хабаровском крае определили места для крещенских купаний. Традиционно верующие жители окунаются в купели в ночь на 19 января — таким образом ритуал помогает «смыть» грехи. В краевой столице в этот раз будет организована только одна иордань.