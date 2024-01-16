Закончена реконструкция еще одной старейшей школы Красноярска

Школу № 47 на улице Песочная в Красноярске после завершения реконструкции готовят к приему учеников. Теперь это современный учебный корпус с благоустроенной территорией.
«От здания, построенного еще 1936 году на месте бывшего казачьего села Ладейки, остался только спортзал, — рассказал мэр Владислав Логинов. — Все остальное — новое. Это современные корпуса с учебными кабинетами, санузлами, столовой. Внутри есть лифт для маломобильных. Территория благоустроена, сделаны уличный спортблок и освещение».
«Этот проект, как и предыдущий, реализуется при поддержке краевого бюджета. Но объект непростой, — отметил глава города. — Работы закончены, для ввода здания в эксплуатацию сейчас устраняются замечания. Знаю, как педагоги, ученики и их родители ждут открытия родной школы. Приложим усилия, чтобы все оставшиеся процедуры прошли как можно быстрее».
Владислав Логинов отметил, что в Красноярске продолжат реновацию советского наследия школ. Также идет капремонт лицея № 11 на Вавилова. В этом году планируется завершить реконструкцию 86-ой школы на улице Лизы Чайкиной и приступить к модернизации еще 5 объектов: лицея № 2, школ №№ 45, 53, 82 и бывшей 70-ой.
Помимо этого, в краевом центре строят 4 крупные школы суммарно почти на 4,6 тысяч мест.