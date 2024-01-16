Закончена реконструкция еще одной старейшей школы Красноярска

«Этот проект, как и предыдущий, реализуется при поддержке краевого бюджета. Но объект непростой, — отметил глава города. — Работы закончены, для ввода здания в эксплуатацию сейчас устраняются замечания. Знаю, как педагоги, ученики и их родители ждут открытия родной школы. Приложим усилия, чтобы все оставшиеся процедуры прошли как можно быстрее».