Почти 2000 туристов приехали из Китая в Приморье на Новый год

В новогодние праздники около 1900 китайских туристов посетили Приморья. Самым популярным городом у гостей из КНР стала столица края, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«За период новогодних праздников, с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года, в Приморье в рамках межправсоглашения между РФ и КНР в составе групп без виз въехало 1 870 граждан Китая. Главным местом пребывания стал Владивосток — здесь гости проживали и посещали различные мероприятия. Лишь одна группа выезжала в Уссурийск», — поделился глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский.
В туркомпаниях рассказали, что в рамках специально подготовленной экскурсии гости гуляли вокруг новогодней елки на главной площади Владивостока, катались с горки, фотографировались, а также смотрели выступления цирка, спектакли и хоккейные матчи.
«Наиболее часто задаваемые вопросы от китайских туристов касались мест обмена валюты в праздничные дни, магазинов для выгодного шоппинга, карт города с указанием самых разных мест посещения, особенно океанариума и подлодки С-56», — добавили в туристско-информационном центре.