Почти 2000 туристов приехали из Китая в Приморье на Новый год

«За период новогодних праздников, с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года, в Приморье в рамках межправсоглашения между РФ и КНР в составе групп без виз въехало 1 870 граждан Китая. Главным местом пребывания стал Владивосток — здесь гости проживали и посещали различные мероприятия. Лишь одна группа выезжала в Уссурийск», — поделился глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский.