Всероссийский форум состоится в Хабаровске

— В наше время, когда перед нами стоят серьезные вызовы, общим долгом является достойное продолжение традиций наших отцов и дедов, включая защиту суверенитета и территориальной целостности нашей страны, — сказал президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам прошлого форума в Кемерово.