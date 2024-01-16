Всероссийский форум состоится в Хабаровске

Заместитель председателя краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов сообщил в своем телеграм-канале о проведении Всероссийского военно-исторического форума.
В конце февраля текущего года ожидается проведение форума, который соберет более 800 участников, включая историков, политиков и лидеров молодежных патриотических движений.
— В наше время, когда перед нами стоят серьезные вызовы, общим долгом является достойное продолжение традиций наших отцов и дедов, включая защиту суверенитета и территориальной целостности нашей страны, — сказал президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам прошлого форума в Кемерово.