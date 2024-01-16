Огромные очереди с ночи выстроились за печатью о гражданстве в Приморье: на проблему обратили внимание в МВД

Так, 15 января в Миграционном центре на Узбекской наблюдалась настоящая давка. Документы здесь принимают по понедельникам и пятницам с 10 до 13 часов, в результате чего перед кабинетом выстраиваются огромные очереди, составляют даже списки, а кто-то приезжает занимать очередь ночью. Специальный штамб, который ставится на свидетельство о рождении ребенка, действительно необходим. Без него нельзя потом получить паспорт или прописаться, что в последствии станет проблемой во время записи ребенка в больницу или получения выплат.