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Огромные очереди с ночи выстроились за печатью о гражданстве в Приморье: на проблему обратили внимание в МВД

ВЛАДИВОСТОК, 16 января, ФедералПресс. В Миграционном центре МВД во Владивостоке по понедельникам и пятницам настоящий ажиотаж — толпы людей пытаются поставить специальный штамп в свидетельстве о рождении детей. Подобная ситуация наблюдается с конца 2023 года после изменений в законодательстве о гражданстве.
миграционка
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Первый рабочий понедельник года. Много кто хочет обновить загранпаспорт, чтобы отдохнуть. Или прописку. А без этой печати, увы, не получится», — рассказывают владивостокцы.

Так, 15 января в Миграционном центре на Узбекской наблюдалась настоящая давка. Документы здесь принимают по понедельникам и пятницам с 10 до 13 часов, в результате чего перед кабинетом выстраиваются огромные очереди, составляют даже списки, а кто-то приезжает занимать очередь ночью. Специальный штамб, который ставится на свидетельство о рождении ребенка, действительно необходим. Без него нельзя потом получить паспорт или прописаться, что в последствии станет проблемой во время записи ребенка в больницу или получения выплат.

«Мы это все прошли. Без печати дите не могли прописать. Так же давились в очереди за печатью», — рассказывает местная жительница.

После того, как информация об огромных очередях появилась в социальных сетях, на проблему обратили внимание в УМВД России по Приморскому краю. В пресс-службе ведомства отметили, что ситуация взята под контроль руководством.

«С момента реализации Указа президента РФ подразделениями по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю проставлено 5873 оттиска печати», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что родители могут поставить штамп в любом подразделении по вопросам миграции на территории Приморского края с 9 до 20 часов. Для недопущения образования огромных очередей будут выделены дополнительные сотрудники. Напомним, что на приеме гражданам необходимо предоставить копии паспортов обоих родителей или законных представителей, а также свидетельство о рождении ребенка.