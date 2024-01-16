Огромные очереди с ночи выстроились за печатью о гражданстве в Приморье: на проблему обратили внимание в МВД

«Первый рабочий понедельник года. Много кто хочет обновить загранпаспорт, чтобы отдохнуть. Или прописку. А без этой печати, увы, не получится», — рассказывают владивостокцы.
Так, 15 января в Миграционном центре на Узбекской наблюдалась настоящая давка. Документы здесь принимают по понедельникам и пятницам с 10 до 13 часов, в результате чего перед кабинетом выстраиваются огромные очереди, составляют даже списки, а кто-то приезжает занимать очередь ночью. Специальный штамб, который ставится на свидетельство о рождении ребенка, действительно необходим. Без него нельзя потом получить паспорт или прописаться, что в последствии станет проблемой во время записи ребенка в больницу или получения выплат.
«Мы это все прошли. Без печати дите не могли прописать. Так же давились в очереди за печатью», — рассказывает местная жительница.
«С момента реализации Указа президента РФ подразделениями по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю проставлено 5873 оттиска печати», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что родители могут поставить штамп в любом подразделении по вопросам миграции на территории Приморского края с 9 до 20 часов. Для недопущения образования огромных очередей будут выделены дополнительные сотрудники. Напомним, что на приеме гражданам необходимо предоставить копии паспортов обоих родителей или законных представителей, а также свидетельство о рождении ребенка.