С обновкой: весной 2024 года во Владивостоке обновят троллейбусный парк

Троллейбусный парк во Владивостоке существенно обновят предстоящей весной. Об этом мэр города Константин Шестаков заявил на всероссийском форуме «Малая Родина — сила России» (16+) на ВДНХ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС (12+).
Глава дальневосточной столицы рассказал, что новые троллейбусы с автономным ходом уже закуплены и прибудут во Владивосток весной 2024 года.
Отметим, что во Владивостоке количество машин на 1000 человек превышает 500 с 2018 года. Это намного больше, чем в других крупных городах России.
Напомним, во Владивостоке планируется создание лёгкого метро. Об этом объявили в ходе ВЭФ-2023 (16+). Проект будет состоять из шести линий, которые протянутся по всему городу. Реализовывать проект планируется в несколько этапов с завершением в 2030 году.