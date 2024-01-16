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С обновкой: весной 2024 года во Владивостоке обновят троллейбусный парк

В 2025 году году планируется реконструкция трамвайного пути.
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Источник: РИА "Новости"

Троллейбусный парк во Владивостоке существенно обновят предстоящей весной. Об этом мэр города Константин Шестаков заявил на всероссийском форуме «Малая Родина — сила России» (16+) на ВДНХ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС (12+).

Глава дальневосточной столицы рассказал, что новые троллейбусы с автономным ходом уже закуплены и прибудут во Владивосток весной 2024 года.

Также Шестаков отметил, что в текущем году начнётся проектирование реконструкции единственного трамвайного пути, который идёт по Первомайскому району города. Городские власти закладывают в бюджете средства на данную разработку. Он сообщил что подготовка проектной документации и поиск финансов пройдут в этом году, а в 2025 уже можно будет взяться непосредственно за обновление.

Отметим, что во Владивостоке количество машин на 1000 человек превышает 500 с 2018 года. Это намного больше, чем в других крупных городах России.

Напомним, во Владивостоке планируется создание лёгкого метро. Об этом объявили в ходе ВЭФ-2023 (16+). Проект будет состоять из шести линий, которые протянутся по всему городу. Реализовывать проект планируется в несколько этапов с завершением в 2030 году.