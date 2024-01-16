С обновкой: весной 2024 года во Владивостоке обновят троллейбусный парк

Троллейбусный парк во Владивостоке существенно обновят предстоящей весной. Об этом мэр города Константин Шестаков заявил на всероссийском форуме «Малая Родина — сила России» (16+) на ВДНХ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС (12+).

Также Шестаков отметил, что в текущем году начнётся проектирование реконструкции единственного трамвайного пути, который идёт по Первомайскому району города. Городские власти закладывают в бюджете средства на данную разработку. Он сообщил что подготовка проектной документации и поиск финансов пройдут в этом году, а в 2025 уже можно будет взяться непосредственно за обновление.