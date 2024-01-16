«Адмирал» взял реванш у побившей его ранее «Сибири» в рамках чемпионата КХЛ

Хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока 14 января реабилитировался в глазах своих болельщиков за прошлое поражение. В нелегкой схватке с гостями из «Сибири» приморцы агрессивно вырвали победу с разгромным счетом 5:2. Подробности самого жаркого матча с начала 2024 года — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Тон грядущему сражению «моряки» задали с самого начала игры. В атаке команда провела почти семь минут, методично переигрывая защиту и осаждая ворота «Сибири». Нашлось место и ближнему бою с вратарем, и выстрелам издалека. Впрочем, добиться удалось только звонкого удара в штангу и повышения потребления валерьянки на трибунах бело-синих. В ответ игроки «Сибири» действительно напрягли разок «моряков», но прорыв к воротам Горшкова остановили защитники.
Третий период без преувеличения стал апофеозом всего матча. Тон отрезку задала шайба, оказавшаяся в воротах сибиряков через 36 секунд после старта. Шевченко, до этого несколько раз пытавшийся выцарапать у вражеского вратаря место для удара, наконец преуспел. За десять минут свои цели нашли еще три шайбы. Две загнали «Сибири», одной накормили «Адмирал». Безрадостные для бело-синих 5:1 смогли разбавить лишь под занавес игры, когда легионер Мерфи за две минуты до конца сумел пробиться при поддержке Андреоффа и Климовича к воротам «моряков» и немного ослабить привкус поражения, закончив игру на цифрах 5:2. Отметим, что матч 12 января между «Адмиралом» и «Сибирью» закончился со счетом 2:4 в пользу последних. Так что можно считать, что чуть больший разрыв стал для команды из Владивостока не просто победой, но и демонстрацией силы. Впрочем, о результатах всего чемпионата судить пока рано.
На послематчевой конференции главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев порадовался первой победе в новом году и понадеялся на то, что команда и дальше будет радовать своих болельщиков. Также он подтвердил слухи о том, что на ближайшую выездную серию возьмет с собой новичка Шулака.