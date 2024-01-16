«Адмирал» взял реванш у побившей его ранее «Сибири» в рамках чемпионата КХЛ

Третий период без преувеличения стал апофеозом всего матча. Тон отрезку задала шайба, оказавшаяся в воротах сибиряков через 36 секунд после старта. Шевченко, до этого несколько раз пытавшийся выцарапать у вражеского вратаря место для удара, наконец преуспел. За десять минут свои цели нашли еще три шайбы. Две загнали «Сибири», одной накормили «Адмирал». Безрадостные для бело-синих 5:1 смогли разбавить лишь под занавес игры, когда легионер Мерфи за две минуты до конца сумел пробиться при поддержке Андреоффа и Климовича к воротам «моряков» и немного ослабить привкус поражения, закончив игру на цифрах 5:2. Отметим, что матч 12 января между «Адмиралом» и «Сибирью» закончился со счетом 2:4 в пользу последних. Так что можно считать, что чуть больший разрыв стал для команды из Владивостока не просто победой, но и демонстрацией силы. Впрочем, о результатах всего чемпионата судить пока рано.