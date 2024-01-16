Более 18 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю в Иркутской области

Известно, что показатель заболеваемости в области находится выше эпидемиологического порога на 28,3%. Это происходит из-за того, что люди вышли на работу, учебу после новогодних праздников и начали активно обмениваться вирусами. Рост заболевших, как правило, фиксируется со второй половины января.