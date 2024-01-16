Более 18 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю в Иркутской области

Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями наблюдается в Иркутской области по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщают в региональном Роспотребнадзоре.
— Всего зарегистрировано 18 322 случая ОРВИ. Среди них 9 430 детей. Диагноз гриппа лабораторно подтвержден у 503 человек, — говорят в Роспотребнадзоре.
Известно, что показатель заболеваемости в области находится выше эпидемиологического порога на 28,3%. Это происходит из-за того, что люди вышли на работу, учебу после новогодних праздников и начали активно обмениваться вирусами. Рост заболевших, как правило, фиксируется со второй половины января.
Специалисты советуют соблюдать профилактику: мыть руки, проветривать помещения, избегать контактов с заболевшими.