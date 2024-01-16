В Тулуне спустя 4,5 года сняли выведенный из-за наводнения режим ЧС

Режим ЧС местного уровня, введенный из-за крупного наводнения 27 июня 2019 года, сняли в Тулуне. Напомним, что тогда в зоне чрезвычайной ситуации оказались более 14 тысяч человек, были разрушены не только дома, но и социальные объекты, инженерная инфраструктура. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации Тулуна.