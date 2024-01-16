В Тулуне спустя 4,5 года сняли выведенный из-за наводнения режим ЧС

Режим ЧС местного уровня, введенный из-за крупного наводнения 27 июня 2019 года, сняли в Тулуне. Напомним, что тогда в зоне чрезвычайной ситуации оказались более 14 тысяч человек, были разрушены не только дома, но и социальные объекты, инженерная инфраструктура. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации Тулуна.
В сентябре 2019 года правительство страны утвердило программу по восстановлению различных объектов социальной, энергетической, инженерной инфраструктуры на территориях Иркутской области, наиболее пострадавших от наводнения. В Тулуне приняли 58 мероприятий, сегодня из них завершено 41. Ведутся строительные работы на четырех объектах — это школа по улице Заречной, детский сад в микрорайоне Жукова, реконструкция стадиона «Шахтер», строительство Тулунского городского суда.
По остальным мероприятиям специалисты разработали проектно-сметную документацию. Запланировано строительство ЦДО «Кристалл», автостанции, водозаборных сооружений, спортивного зала школы № 6. Кроме того, программой восстановления предусмотрено возведение кожно-венерологического диспансера, противотуберкулезного диспансера, детской поликлиники, пожарной части. Принято решение о продлении программы восстановления до 2026 года.
«На данный момент все основные мероприятия по устранению последствий наводнения в городе выполнены, специалисты завершили аварийно-спасательные работы, пострадавшие от стихии жители получили положенные компенсации. В связи с этим единогласным решением КЧС режим ЧС местного значения в Тулуне сняли», — говорится в сообщении администрации.
Напомним, что наводнение произошло в ряде территорий Иркутской области летом 2019 года. Больше всего пострадали Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский, Чунский, Заларинский и Зиминский районы. Из-за затопления вводили режим ЧС федерального уровня. 12 июля был объявлен в Иркутской области днем траура по погибшим от водной стихии.