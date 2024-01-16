На Алексеева в Красноярске затопило проезжую часть

О коммунальной аварии в районе дома № 1 и опасности для водителей сообщили в ГИБДД.
«Будьте осторожны при проезде данного участка, так как на проезжей части может образоваться наледь», — отметили в дорожной полиции.
В настоящее время на улицах Алексеева, Водопьянова и прилегающих к ним образовались серьезные пробки.
В компании «КрасКом» сообщили, что причиной происшествия стало повреждение трубопровода. Там также заверили, что холодная вода в домах на улице Алексеева подается в полном объеме:
«Сегодня ночью слесари “КрасКом” сделали переключение на сетях холодного водоснабжения в Советском районе, чтобы сохранить подачу холодной воды во все дома, несмотря на повреждение трубопровода в районе улицы Алексеева, 1. Сейчас выполняют диагностику водопроводных сетей для определения точного места повреждения и получения разрешения на проведение земработ. Всю воду с проезжей части откачают, а затем спецтехникой почистят дорогу от наледи и обработают песчано-солевой смесью. Ремонт водопровода планируется также выполнить без отключения холодной воды».