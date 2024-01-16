В Омской области будет создан собственный учебник истории

В министерстве образования Омской области рассказали о создании регионального учебника по истории для учеников 5−7 классов. Накануне министр образования Иван Кротт провёл заседание рабочей группы с участием специалистов издательства «Просвещение».
Предполагается, что омский учебник будет включён в федеральный перечень учебников.
«В первую очередь, нашей региональной команде предстоит сформировать авторский коллектив для учебника. К этому этапу нам нужно подойти ответственно. От авторов учебника по истории Омской области во многом зависят знания наших школьников. Важно, чтобы учебник соответствовал требованиям ФГОС», — сообщил Иван Кротт.
Иллюстрации для учебника по истории Омской области соберут из региональных музеев и архивов.