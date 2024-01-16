Кататься небезопасно: в Красноярске устраняют стихийные горки

Напомним, ранее «НИА-Красноярск» сообщало о том, что мэр Красноярска Владислав Логинов поручил главам районов города обследовать свои территории на наличие стихийных горок. А в школах — провести беседы с учениками. Также всех красноярцев просят сообщать о стихийных горках по телефону 005 или писать в соцсети администрации.