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Кататься небезопасно: в Красноярске устраняют стихийные горки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Горки, самостоятельно возникшие на склонах, засыпают песчано-солевой смесью. Часто дети организуют себе зимнее развлечение на набережных.
Источник: ГУ МВД

Накануне полицейские с представителями районных администраций выявили 65 стихийных горок для катания в Красноярском крае, 13 из них сразу засыпали или «поломали» с помощью тяжелой техники.

Работу по выявлению стихийных горок продолжат, сообщает краевая полиция.

Напомним, ранее «НИА-Красноярск» сообщало о том, что мэр Красноярска Владислав Логинов поручил главам районов города обследовать свои территории на наличие стихийных горок. А в школах — провести беседы с учениками. Также всех красноярцев просят сообщать о стихийных горках по телефону 005 или писать в соцсети администрации.

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