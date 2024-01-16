В Красноярском крае шквал оставил без электричества более 10 тысяч человек

Штормовой ветер, который прошелся накануне, 15 января, по центральным и южным районам Красноярского края, оставил без электроснабжения более 10 тысяч жителей, о чем сообщили в компании «Россети — Сибирь». Однако аварийные бригады были наготове и оперативно выезжали по сигналам на места для устранения последствий аварий. Всего было 113 бригад: 120 единиц техники и 236 специалистов. И уже к вечеру в 90% населенных пунктов электроснабжение было восстановлено.