Число владельцев «Пушкинской карты» в Кузбассе выросло на 40 тыс. человек

По данным правительства Кузбасса, в прошлом году число владельцев «Пушкинской карты» выросло на 40 тыс. человек и составило 220 тыс. Это 85% кузбассовцев от 14 до 22 лет. В начале года номинал карты пополнили на 5 тыс. рублей, на которые можно купить билеты в музеи, театры, филармонии и т. д.