Число владельцев «Пушкинской карты» в Кузбассе выросло на 40 тыс. человек

По данным правительства Кузбасса, в прошлом году число владельцев «Пушкинской карты» выросло на 40 тыс. человек и составило 220 тыс. Это 85% кузбассовцев от 14 до 22 лет. В начале года номинал карты пополнили на 5 тыс. рублей, на которые можно купить билеты в музеи, театры, филармонии и т. д.
За 2023 год Кемеровская область стала лидером в Сибири по количеству подключенных учреждений культуры и девятой по России. К программе присоелинились всего 92% от общего числа культурных учреждений (301 учреждение). После Кузбасса в СФО идёт Иркутская область, Красноярский край, Новосибирская и Омская область.
В минувшем году по программе «Пушкинская карта» в Кузбассе прошло более 15 тыс. мероприятий и было продано более 500 тыс. билетов. Лидерами по числу продаж были государственные учреждения, среди которых Филармония Кузбасса (её посетило 21 тыс. человек), Новокузнецкий драматический театр (более 17 тыс. человек) и Кузбасский государственный краеведческий музей (почти 17 тыс. человек).
В муниципалитетах самыми посещаемыми стали ДК «Содружество» и ДК шахтёров в Кемерове, ДК «Красная Горка» в Прокопьевске, Многофункциональный культурно-досуговый комплекс Центрального района Новокузнецка и ДК «Октябрь» в Осинниках.